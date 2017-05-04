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Бесплатные консультации от нотариусов в течение дня
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5 Мая 2017 09:14

Бесплатные консультации от нотариусов в течение дня

Сегодня в стране проходит благотворительная компания правовой грамотности. Мероприятие Белорусская нотариальная палата приурочила к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Консультации можно получить во всех нотариальных бюро Беларуси.

  

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