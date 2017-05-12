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Белтелерадиокомпания сегодня на площади Государственного флага развернет патриотическую акцию
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14 Мая 2017 09:04

Белтелерадиокомпания сегодня на площади Государственного флага развернет патриотическую акцию

Ее главные участники - дипломанты музыкально-патриотического проекта-конкурса "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!". Это большая литературно-музыкальная композиция на стихи и песни о Родине белорусских авторов. Торжество начнется в три часа дня. Его кульминацией станет совместное исполнение гимна под аккомпанемент академического хора и симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.

  

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