Белтелерадиокомпания сегодня на площади Государственного флага развернет патриотическую акцию

14 Мая 2017 09:04

Ее главные участники - дипломанты музыкально-патриотического проекта-конкурса "Слаўся, зямлі нашай светлае імя!". Это большая литературно-музыкальная композиция на стихи и песни о Родине белорусских авторов. Торжество начнется в три часа дня. Его кульминацией станет совместное исполнение гимна под аккомпанемент академического хора и симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.