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Белтелерадиокомпания будет вести трансляции торжественных богослужений
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15 Апреля 2017 12:03

Белтелерадиокомпания будет вести трансляции торжественных богослужений

К празднику готовятся и представители католической конфессии. В эти минуты в приходах освящают яйца, хлеб, ветчину и соль. Этот день верующие называют днем тишины. Он посвящен молитвам и раздумьям. Вечером же в костелах страны пройдут пасхальные службы.

Напомним, в этом году все христиане мира отмечают главный праздник - Пасху - в один день. Белтелерадиокомпания будет вести прямые трансляции торжественных богослужений из Архикафедрального костела Святой Девы Марии в 21:45,а в 23:45 - из Свято-Духова кафедрального собора.

  

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