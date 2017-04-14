Белтелерадиокомпания будет вести трансляции торжественных богослужений

15 Апреля 2017 12:03

К празднику готовятся и представители католической конфессии. В эти минуты в приходах освящают яйца, хлеб, ветчину и соль. Этот день верующие называют днем тишины. Он посвящен молитвам и раздумьям. Вечером же в костелах страны пройдут пасхальные службы.

Напомним, в этом году все христиане мира отмечают главный праздник - Пасху - в один день. Белтелерадиокомпания будет вести прямые трансляции торжественных богослужений из Архикафедрального костела Святой Девы Марии в 21:45,а в 23:45 - из Свято-Духова кафедрального собора.