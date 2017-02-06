6 Февраля 2017 19:10

Технологическую трансформацию телевещания предстоит провести в Беларуси. Сегодня об этом говорила глава Министерства информации на итоговой коллегии ведомства. Переход на вещание в формате HD - задача, которую правительство ставит перед всеми телеканалами. Как отметила Лилия Ананич, еще одним приоритетом работы телевидения становится создание конкурентоспособного национального контента и увеличение доли телепрограмм собственного производства. Отдельной темой стала объективность информации: вице-премьер Василий Жарко отметил, что от непрофессионального подхода к освещению событий, когда во главу угла ставится "жареный факт", могут пострадать люди. И об этой ответственности перед зрителями и читателями должен помнить каждый журналист. Говоря об итогах 2016 года, специалисты и медиаэксперты отмечают позитивные изменения в развитии онлайн-форматов как телевещания, так и печатной прессы, а также выход информационной журналистики в соцсети.

Лилия Ананич, Министр информации Беларуси: "Реализовано очень много знаковых международных проектов, журналистских проектов. Вы знаете наши выставки, наши форумы. Мы активно работали в продвижении наших интересов в вопросах международного сотрудничества, буквально уже подготовлены новые соглашения с Египтом, со Шри-Ланкой, с рядом других государств".

Марат Марков, заместитель Председателя Белтелерадиокомпании: "В 2016 году мы многие проекты перевели в действительно классную студию. Они получили новый формат, новое звучание. Мы впервые использовали такое понятие, как полноценная выездная студия, на крупнейших мероприятиях. И, откровенно говоря, вот такими новостными новинками мы будем удивлять и в 2017 году".

Сегодня же стало известно, что сейчас Белтелерадиокомпания активно работает над переходом к вещанию в формате HD. Картинка высокой четкости может появиться на телеэкранах уже в этом году. Еще одна важная тема коллегии - соблюдение законодательства всеми участниками информационного поля. Мининформ и впредь будет принципиально подходить к этим вопросам, особенно в части, касающейся экстремизма. Так, только в прошлом году в 88-ми материалах специальная комиссия обнаружила нарушения.