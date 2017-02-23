Белорусы всю неделю отмечают Масленицу

24 Февраля 2017 07:07

Когда-то языческий праздник теперь встречает и весь православный мир за неделю до Великого поста. Хозяйки радуют свои семьи блинами, причем рецептура у каждой своя. А кафе и рестораны стараются удивить гостей разнообразными начинками. О празднике наступающей весны - Татьяна Король.

Такие блины готовятся почти сутки. И печет их Нина Богуцкая только раз в год на Масленицу или как в ее родной деревне этот праздник называют Запусты. Такая особая рецептура мучного символа весны передается в этой семье из поколения в поколение.

Теперь такие блины современные хозяйки не пекут: печки в квартире нет, да и уделить 24 часа тесту может не каждая бизнес-леди. Но побаловать себя и свою семью на Масленицу все же хочется. Для современных хозяек есть простой и быстрый рецепт.

Такой рецепт солнечных лепешек под силу освоить любой хозяйке. Берем несколько ингредиентов, тесто замесит техника, ну и справляться с длинным печным ухватом не нужно, особенно если есть блинница. Несколько минут - и праздничные масленичные лепешки готовы.

В масленичную неделю все кафе и рестораны Беларуси предлагают посетителям разнообразное блинное меню: со сметаной, икрой, творогом, мясной начинкой - на любой вкус требовательных клиентов. Могут их приготовить и прямо на ваших глазах. Светлана Зеньчик - повар одного из столичных кафе знает все о масленичных рецептах главного блюда этого праздника. Но, деревенских лепешек из печи мастер не пробовала никогда.

Впрочем, Масленицу отмечают не только застольем с блинами.

Снежные игры, хороводы и сжигание чучела появились у древних славян еще до христианства. Тогда праздновали языческую Комоедицу в день начала астрономической весны. А само слово "Масленица" появилось только в 16 веке. Теперь даты праздника зависят от Пасхи: православный мир за неделю до Великого поста встречает Сырную седмицу.

Ирина Бочило, преподаватель кафедры БГУ:

"Воскресенье - самый главный день в течение Масленичной недели. Считалась, что в этот день необходимо навещать самых близких людей, ужинать обязательно надо было дома в своем кругу семейном. Во время этого ужина обычно было много еды молочного происхождения".

В этом году основные гулянья в стране также развернутся к выходным. Народные оупэн-эйры пройдут в Логойске, Озерце, Суле. Дудутках и в Беловежской пуще. А на главных площадках столицы и в регионах Масленицу будут встречать кулинарными мастер-классами, концертами и ярмарками. В минском Ботаническом саду по традиции сожгут чучело Зимы.