9 Марта 2017 08:19

Белорусы стали чаще страховать свою жизнь, а также заключать договоры медицинского и пенсионного страхования. Итоги прошлого года озвучила гендиректор Белоруской ассоциации страховщиков. В нашей стране такая услуга в формате онлайн пока не особо популярна, хоть и имеет много преимуществ. Например, экономия денег – (стоимость полиса будет ниже) и времени (оформить договор можно из любой точки мира в любое время суток). В Европе этой функцией пользуются уже более 40% населения.

Онлайн можно застраховать домашнее имущество, получить медстраховку при выезде за границу, застраховаться от несчастных случаев. В будущем этот список расширят. Один из пунктов, который может появиться, - автострахование при покупке машины в салоне.