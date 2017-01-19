Общество
19 Января 2017 07:19
Белорусы смогут отслеживать почтовые отправления через мобильное приложение
В ближайшее время его разработает Белпочта. С помощью программы можно будет вызвать курьера, а также совершать платежи. Вскоре клиенты Белпочты также смогут пользоваться почтоматами - это устройства для отправки и получения посылок, они уже тестируются. В Минске появится 11 почтоматов, а чуть позже их станет 20.
Другие новости
19.01.2017 19:06 / Общество В историческом центре Минска работают камеры Агентства теленовостей
19.01.2017 19:05 / Общество Уникальная операция в Гродно
19.01.2017 19:01 / Общество Наталья Кочанова провела первый прием граждан в новой должности
19.01.2017 18:50 / Общество Юбилейное кольцо установили в одном из тоннелей третьей ветки столичного метро
19.01.2017 15:42 / Общество В Беларуси проведена своеобразная перепись пернатых
19.01.2017 15:33 / Общество Реконструкция набережной Свислочи сделана на 50 процентов
19.01.2017 15:30 / Общество Православные верующие отмечают Крещение Господне
19.01.2017 15:22 / Общество К тысячам приверженцев крещенской традиции присоединились и сотрудники Агентства теленовостей
19.01.2017 15:22 / Общество Крещенское купание в центре Минска
19.01.2017 15:14 / Общество Cкорректировать шестой школьный день учреждения образования должны оперативно
19.01.2017 12:18 / Общество В Интернете набирает популярность имиджевый видеоролик МЧС Беларуси
19.01.2017 12:02 / Общество 6-й школьный день реформируется в Беларуси
19.01.2017 12:01 / Общество Сегодня в церквях проходят торжественные литургии
19.01.2017 09:48 / Общество "Прожить одну жизнь - спасти тысячи" - новый социальный проект МЧС
19.01.2017 07:15 / Общество Авиакомпания "Аэрофлот" сегодня отменила дневной рейс из Шереметьево в Минск
19.01.2017 07:05 / Общество Бойцы МЧС Беларуси сегодня отмечают профессиональный праздник
19.01.2017 07:03 / Общество По традиции праздник Крещения сопровождается массовыми погружениями в проруби
19.01.2017 07:01 / Общество Православный мир отмечает Крещение