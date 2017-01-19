Белорусы смогут отслеживать почтовые отправления через мобильное приложение

19 Января 2017 07:19

В ближайшее время его разработает Белпочта. С помощью программы можно будет вызвать курьера, а также совершать платежи. Вскоре клиенты Белпочты также смогут пользоваться почтоматами - это устройства для отправки и получения посылок, они уже тестируются. В Минске появится 11 почтоматов, а чуть позже их станет 20.