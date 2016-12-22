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Белорусы рискуют остаться на Новый год без снега
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22 Декабря 2016 09:06

Белорусы рискуют остаться на Новый год без снега

Оттепель продолжается, а сильных морозов до конца декабря  не будет.  Белорусские синоптики  предупреждают: лед на реках и озерах  начал таять и выходить на него опасно. При этом температура воздуха  будет почти на 5 градусов выше климатической нормы.    

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