В завершении Года культуры специально к 120-летию классика белорусской литературы, народного писателя Беларуси Кондрата Крапивы 26-27 декабря Первый национальный канал Белорусского радио представит вниманию слушателей премьеру постановочного проекта - спектакль "Письма, возвращенные из небытия...".

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22 Декабря 2016 09:06

Белорусы рискуют остаться на Новый год без снега

Оттепель продолжается, а сильных морозов до конца декабря не будет. Белорусские синоптики предупреждают: лед на реках и озерах начал таять и выходить на него опасно. При этом температура воздуха будет почти на 5 градусов выше климатической нормы.