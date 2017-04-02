Белорусы приняли участие в озеленении родного края

1 Апреля 2017 21:10

Пожалуй, ничто так не объединяет людей, как совместный труд на благо страны. В Беларуси стартовала Неделя леса. В этом году ее главная цель - восстановление угодий, пострадавших от июльских ураганов. Напомню, прошлогодняя стихия всего за считанные минуты уничтожила более 15 тысяч гектаров леса. И вот сегодня многие белорусы приняли участие в доброй традиции - озеленении родного края. К акции присоединился и Александр Хоровец.

Мастер-класс от самого министра лесного хозяйства. И это не первоапрельская шутка. Более 37 лет Михаил Амельянович восстанавливает лесные угодья. Говорит, самые первые саженцы уже превратились в настоящие рощи. А сегодня глава ведомства работает над возобновлением лесов, которые уничтожила стихия в июле прошлого года.

Еще осенью работники лесхозов восстановили около пяти тысяч гектаров. В этом году работу планируют завершить. И белорусы с очевидным удовольствием уже в 10 раз принимают активное участие в Неделе леса. И каждый стремится оставить не только след после себя, но и увеличить "легкие Европы".

А сегодня на делянке в 4 гектара высадили свыше 20 тысяч кленов и дубов. И через каких-то 20 лет здесь будет настоящая роща.

Вот этот инструмент в народе называют "мечом Колесова". Изобрели его более 130 лет назад. И, пожалуй, это самое мирное и полезное орудие в посадке леса. Ведь, работая таким агрегатом, получаешь как минимум тройное удовольствие. Во-первых, работа на свежем воздухе ободряет, во-вторых, неплохая физическая нагрузка, и самое главное - с его помощью можно посадить около полутысячи деревьев.

Посадить дерево, и не одно, может любой желающий. И если в прошлом году в Неделе леса участвовали свыше 80 тысяч человек, то в этом организаторы планируют превысить стотысячный рубеж. А значит - деревьев в нашей стране станет на несколько миллионов больше.