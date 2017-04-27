Общество
28 Апреля 2017 15:20
Белорусы помогут украсить эстонскую столицу к празднику
Про такую договоренность сегодня заявили представители официальной делегации из Таллина. В этом году республика празднует столетие, и северных гостей заинтересовали световые декорации ночного Минска, а также столичная коммунальная техника.
В программе нахождения руководства Таллина и туристические маршруты - гости планируют подробно познакомиться с деятельностью агроусадеб Минской области.
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