Белорусы помогут украсить эстонскую столицу к празднику

28 Апреля 2017 15:20

Про такую договоренность сегодня заявили представители официальной делегации из Таллина. В этом году республика празднует столетие, и северных гостей заинтересовали световые декорации ночного Минска, а также столичная коммунальная техника.

В программе нахождения руководства Таллина и туристические маршруты - гости планируют подробно познакомиться с деятельностью агроусадеб Минской области.