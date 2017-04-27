Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Белорусы помогут украсить эстонскую столицу к празднику
Общество
RSS
Белорусы помогут украсить эстонскую столицу к празднику
Скачать Поделиться

28 Апреля 2017 15:20

Белорусы помогут украсить эстонскую столицу к празднику

Про такую договоренность сегодня заявили представители официальной делегации из Таллина. В этом году республика празднует столетие, и северных гостей заинтересовали световые декорации ночного Минска, а также столичная коммунальная техника.

В программе нахождения руководства Таллина и туристические маршруты - гости планируют подробно познакомиться с деятельностью агроусадеб Минской области.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 29 апреля Прагноз надвор’я на 29 красавіка 28.04.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 29 апреля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =