30 Января 2017 09:03

Вызов Оксфорда и Гарварда принят. Белорусы определяются с заявкой на конкурс Джессопа. Это самое крупное юридическое состязание студентов в мире. Кто будет представлять нашу страну на финальном этапе в США - сейчас решают в Минске. В национальном отборочном раунде принимают участие 9 команд. Лучших определят на постановочном судебном процессе, который идет на английском языке. Это обязательное условие Организации Объединенных Наций.

Андрей Козик, руководитель Ассоциации международного права и арбитража: "Защита своей страны в международных инстанциях - это то, чему студенты должны учиться на юридических факультетах и то, что они демонстрируют на подобных конкурсах. В прошлом году мы показали прекрасный результат, заняв второе место в мире по качеству письменных работ, обогнав Кембридж, Гарвард, Оксфорд - все ведущие университеты мира практически. И очень хорошее место в устных раундах".

Финальный тур пройдет весной в Вашингтоне, где студенты поднимут вопросы экологических беженцев и эксплуатации природных ресурсов. А команда-победитель национального отбора станет известна уже к концу недели.