Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Белорусы несут цветы к посольству Кыргызстана в Минске
Общество
RSS
Белорусы несут цветы к посольству Кыргызстана в Минске
Скачать Поделиться

17 Января 2017 19:04

Белорусы несут цветы к посольству Кыргызстана в Минске

Здесь открыта книга соболезнований в связи с крушением грузового "Боинга" под Бишкеком. Большинство жертв - жители поселка, на который упал лайнер. Всего же известно о 38 погибших. Члены правительства, парламентарии, дипломаты, представители общественных организаций, неравнодушные к трагедии белорусы выражают слова сочувствия. 

Болеслав Пирштук, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  "Важно в трудную минуту оказаться рядом и оказать помощь. Мы много лет были дружны, я уверен, у нас огромный потенциал. Как в хороших, конструктивных делах, так и в горе мы должны быть вместе".

 

Другие новости

В Щомыслице поселился лось У Шчомысліцы пасяліўся лось 17.01.2017 15:08 / Общество В Щомыслице поселился лось

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =