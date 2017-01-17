Белорусы несут цветы к посольству Кыргызстана в Минске

17 Января 2017 19:04

Здесь открыта книга соболезнований в связи с крушением грузового "Боинга" под Бишкеком. Большинство жертв - жители поселка, на который упал лайнер. Всего же известно о 38 погибших. Члены правительства, парламентарии, дипломаты, представители общественных организаций, неравнодушные к трагедии белорусы выражают слова сочувствия.

Болеслав Пирштук, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Важно в трудную минуту оказаться рядом и оказать помощь. Мы много лет были дружны, я уверен, у нас огромный потенциал. Как в хороших, конструктивных делах, так и в горе мы должны быть вместе".