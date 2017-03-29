Белорусы - лучшие на международном конкурсе стилистов "Невские берега"

29 Марта 2017 15:31

Белорусские парикмахеры - лучшие на международном конкурсе среди стилистов "Невские берега". Наши мастера победили в одной из самых престижных номинаций - командном первенстве. Привезли и индивидуальное золото. Белорусские стилисты признаны лучшими в дневных, вечерних и свадебных прическах, а также женской стрижке и hair tattoo. Представили они и самый модный городской образ для мужчин. В составе белорусской команды свое мастерство во время конкурса демонстрировали как опытные стилисты, так и учащиеся профильных колледжей.

Международный конкурс "Невские берега" проводят дважды в год. Во время творческих презентаций там определяют модные тенденции в сфере парикмахерского мастерства и визажа.