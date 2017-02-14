Белорусы изобрели первую в мире клавиатуру с сенсорными клавишами

13 Февраля 2017 21:21

Теперь без лишних движений и больше пространства на рабочем столе. По словам разработчиков, устройство не имеет аналогов в мире. Сейчас новинку предлагают протестировать всем желающим. Своими впечатлениями поделился и Дмитрий Титов.

Словно создатели Apple-компьютера, разработчики сравнивают прототип своей первой клавиатуры с уже усовершенствованной на сегодня моделью. Сначала команде пришла идея сделать сенсорной всего лишь одну клавишу на устройстве. И вот уже полгода они продолжают решать главную задачу: пользователь ПК не должен распыляться между клавиатурой и мышью.

Валентин, один из главных вдохновителей проекта, окончил БНТУ и получил корочку архитектора. Продолжил обучение в Барселоне и участвовал в ряде UX-проектов. Именно философия создания максимально привлекательного интерфейса для пользователей и привела энтузиаста к идее.

Разработчики предлагают сократить как минимум 10 сантиметров пространства на лэптопах, заменив привычный тачпад на клавиатуру с сенсорными кнопками. При создании устройства им пришлось изучать даже поведение программистов на рабочем месте.

Пока команда не нашла средств на массовое производство, корпус и начинку для клавиатуры приходится покупать. А вот сенсор настраивают сами вручную.

Разработчики утверждают, что сегодня в мире нет аналогичных устройств, и активно занимаются поиском инвесторов. Также стартаперы ищут энтузиастов для тестирования клавиатуры.