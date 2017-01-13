13 Января 2017 07:17

Новый год аж 2 раза в год! Белорусы готовятся встретить Старый Новый год. Название праздника привычное, но мало кто знает, как он появился, да и какие традиции нам оставил. Татьяна Король расскажет подробнее.

Почему Новый год два раза в год? Все дело в календарях: юлианском и григорианском. До начала ХХ века Россия жила по старому стилю - юлианскому календарю. Но в 1918, чтобы сократить временную разницу с Европой, уже тогда отрыв от Запада в днях составлял 13 дней, решили перейти на григорианское время счета. Ну, а православная церковь принимать европейские традиции не стала. А у советских людей появился еще один праздник - второй Новый год, или, как его назвали, Старый.

Иван Крук, этнокультуролог: "То, что было в соответствии с твоей душой, как деды это праздновали, так и осталось у нас у единственных восточных славян (белорусы, русские, украинцы); более нигде такого термина в мире не знают, как Старый Новый год. Поэтому это не такая давняя вещь, ей всего сто годков, но тем не менее она до этого времени сохраняется в нашем сознании".

А в народном календаре восточных славян вечер с 13 на 14 января назывался Щедрым.

По обычаю в этот день хозяева щедро накрывали на стол. Чем обильнее и разнообразнее блюда, тем счастливее и богаче будет год.

Обязательно на стол ставили кутью, фаршировали карпа - это символ православия, пекли пироги и жарили свинину как знак плодородия.

Александр Чикилевский, глава Гильдии поваров и шеф-поваров Беларуси: "Стол крестьянский был немножко победнее, но тем не менее все хозяйки старались выставлять именно то количество, которое необходимо было. У шляхты, естественно, было возможностей побольше, и они заставляли свой стол более изысканными продуктами".

На праздничном столе ставили 12 блюд, по одному на каждый месяц года, а за столом собиралась вся семья - тогда новый год будет удачливым для каждого.