3 Января 2017 07:09

Чехлы для кювезов, интернет-магазин экотоваров с личных подворий пенсионеров и IT-школа для глухих. Белорусы активно разрабатывают социальные проекты, которые могут принести пользу многим. Деньги на реализацию смелых идей готовы предоставить меценаты, а также неравнодушные жители страны. Антонина Станкевич - подробнее.

Журналист по образованию, а швеей пришлось стать по призванию с рождением дочери. Тогда-то Марина Бегункова вспомнила, что неплохо управляется с тканями, нитками, иголками и… бегунками. Сначала шила распашонки, одеяла и комбинезоны для своей дочки, потом посыпались заказы от других родителей, ну а после захотелось, чтобы хобби приносило не только радость, но и пользу. Так родилась идея шить чехлы на кювезы для недоношенных детей.

В ближайших планах - отшить 60 таких изделий и безвозмездно передать их в роддома страны. Особенно чехлы ждут в регионах. К инициативе, кстати, подключилась и мама Марины, а некоторые заказчики помогают финансово.

Анастасия Казакевич живет недалеко от станции метро "Каменная Горка", а потому нередко делает покупки на местном стихийном рынке. Будто бы сама собой родилась идея создания интернет-магазина, где будут торговать продукцией с личных подворий. Целей у проекта две: во-первых, у пенсионеров отпадет необходимость стоять у метро, ну а потребители получат возможность покупать качественные овощи, грибы и даже соленья-варенья.

В этом классе каждый желающий постигает мир высоких технологий. Одним из таких учеников когда-то стал Максим Молнар. Самой большой сложностью было преподнести парню с нарушением слуха стандартный курс по 3D моделированию. Теперь Максим успешно работает в одной из самых востребованных сфер, а руководство школы создало специализированные классы, где овладеть премудростями программирования, тестирования и 3D моделирования могут люди с такими же проблемами. Один из педагогов - Максим Молнар.

По итогам года с десяток похожих идей представили на конкурсе социальных проектов. Лучшие - а результаты определяют исключительно голосованием в Интернете - получают поддержку спонсоров, среди которых руководители крупных компаний.

Как правило, социальные проекты в первую очередь нацелены не на личную выгоду автора, а для того, чтобы принести пользу обществу. Поэтому помимо меценатов их поддерживают и обычные интернет-пользователи. Сбор средств ведется на популярных краудфандинговых платформах.

А уже с середины месяца стартует прием заявок на новый конкурс социальных проектов. Главное, утверждают организаторы, - "гореть идеей".