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Белорусское телевидение отмечает 61 год
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1 Января 2017 12:16

Белорусское телевидение отмечает 61 год

В первый день нового года Белорусское телевидение отмечает 61 год со дня выхода в эфир. 1 января 1956 к зрителям с экрана обратилась Тамара Бастун. От этой даты ведут и летопись современного телевидения. Это не просто профессиональный праздник  - историческая дата с миллионной аудиторией.  За это время кинопленочную эру сменили  цифровые технологии. Сегодня только у Белтелерадиокомпании 6 телевизионных кнопок с оригинальным контентом. Медиахолдинг по праву является крупнейшим в Восточной Европе. К слову, 31 декабря в канун Нового года на "Беларусь 1" устроили глобальный телемарафон - несколько часов беспрерывного вещания.

 

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