Белорусское радио начинает цикл журналистских расследований об урочище Куропаты

5 Апреля 2017 21:12

Главный медиахолдинг страны на Первом канале Белорусского радио начинает цикл журналистских расследований, посвященный одному из исторических памятников - урочищу Куропаты. Десятки экспертов - историки, архивисты, публицисты - озвучат ранее неизвестные факты и выскажут свою точку зрения о том, что нужно и можно сделать, чтобы Куропаты стали местом общенациональной памяти и примирения.

Максим Угляница, заместитель главного директора Первого национального канала Белорусского радио: "В нашем эфире выйдет цикл журналистских расследований о Куропатах. Вместе с известными экспертами, историками, сотрудниками Комитета государственной безопасности, представителями профсоюзов, других общественных организаций мы раскроем некоторые тайны этой печальной страницы нашей истории".

Серия журналистских расследований будет выходить в рамках информационно-аналитических программ в прайм-тайм. Кроме того, Министерство культуры нашей страны объявило конкурс эскизных проектов для создания памятного знака мемориала "Куропаты".