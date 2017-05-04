Белорусский союз журналистов подвел итоги ежегодного конкурса "Золотое перо"

3 Мая 2017 19:07

Лауреатами в этом году стали 17 корреспондентов в десяти номинациях. За активную гражданскую позицию журналиста премии была удостоена и заместитель директора Агентства теленовостей Виктория Сенкевич. Поздравляем!

Лауреатами "Золотого пера" также стали наши коллеги из редакции "СБ. Беларусь сегодня", корреспонденты радио "Минская волна" и БелТА. Организаторы также отметили, что с каждым годом в конкурсе принимает участие все больше региональных СМИ.

Одну из самых престижных премий в белорусской журналистике вручают уже в 23 раз. Все мастера пера получили медали и почетные грамоты от Союза журналистов.