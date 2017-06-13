13 Июня 2017 18:49

Белорусский детский хоспис предлагает присоединиться к необычной акции - вместе связать большое покрывало, которое бы "окутало" новое здание. Идея проста: надо связать куски ткани размером 15 на 15 сантиметров. Главное условие - сделать это с любовью и теплотой. После все части объединят в одну мозаику-покрывало. О добрых делах репортаж Натальи Кузьмицкой.

Он, пожалуй, впервые держит иголку и нитки. 7-летний Миша Жук точно знает значимость своей работы, поэтому вместе с мамой старательно сшивает между собой яркие квадратики.

Амбициозная и масштабная акция Белорусского детского хосписа "Связанные добром" объединила первых участников 24 февраля. С того времени к благотворительной и творческой инициативе присоединились сотни белорусов.

Главная цель вязаного марафона - рассказать, что такое паллиатив, через визуальную ассоциацию. С латинского это слово переводится как "покрывало". Идею создать большое полотно как символ поддержки и сопереживания, которым можно будет накрыть все здание хосписа и его подопечных, сначала поддержали активисты клуба любителей вязания.

Финал акции планировали на 16 июня, в годовщину открытия нового здания хосписа, но интерес к акции вдохновил организаторов на то, чтобы продолжить ее до осени – до Всемирного дня паллиативной помощи.