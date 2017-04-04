Белорусские вузы подготовили специалистов для работы на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате

4 Апреля 2017 21:20

Белорусские вузы подготовили более трех с половиной сотен специалистов для работы на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате. Многие из них уже применяют свои навыки на деле, в том числе и об этом говорили сегодня студенты, преподаватели и представители дипмиссии и Министерства образования во время акции "Часы дружбы". Всего в Беларуси учатся 9 тысяч студентов из Туркменистана. В дружественной атмосфере час провела и Наталья Тарасюк.

Первых студентов для Гарлыкского горно-обогатительного комбината БНТУ зачислил еще семь лет назад. Часть выпускников с дипломом белорусского вуза уже трудится на комбинате. Другие стажируются на Беларуськалии. Узнать все о своих карьерных перспективах туркменские студенты смогли сегодня и во время "Часа дружбы".

Будущее место работы уже ждет выпускников факультета. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат торжественно открыт во время официального визита Президента Беларуси в Туркменистан. Помимо вопросов экономики и политики время нашлось и для сферы образования. Подписано несколько межвузовских соглашений о развитии сотрудничества.

На лекциях и практических занятиях в белорусских вузах можно встретить порядка 8 тысяч студентов из Туркменистана. Конечно, больше на слуху подготовка кадров для горной промышленности. Но абитуриенты выбирают не только технические специальности. Профессию врача в медицинском университете сейчас получают почти 400 туркменских студентов.

Только в 2016-м конкурс на врачебные специальности составил 3 человека на место. 20-летнему Ашыру (будущему стоматологу) с выбором вуза помогли родители.

Наш вуз в тесной кооперации с Государственным медицинским университетом Туркменистана более пяти лет. "Мосты дружбы наведены", - подчеркивает посол Назаргулы Шагулыев в своем обращении к студентам. Более того, страны поднимаются вместе на каждую ступень образования.

Узнать все о недрах земли и природных ископаемых туркменские студенты могут и в БГУ. Своей альма-матер его назовут больше всего учащихся из Туркменистана - почти 700 человек.

Белорусские вузы для ключевого предприятия уже подготовили более трех с половиной сотен специалистов, для которых несколько лет обучения стали временем дружбы.