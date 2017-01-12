Белорусские военные начали подготовку к Армейским международным играм

11 Января 2017 07:08

Среди приоритетных дисциплин - "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск". Времени на подготовку осталось не так много - торжественная церемония открытия АрМИ запланирована на 29 июля. Приглашены участники из 70-ти стран. На место в национальной сборной Беларуси претендуют и курсанты общевойскового факультета Военной академии. С учебной подготовкой этот процесс связан напрямую - высокие оценки по специальным предметам - обязательный пропуск в состав команды.

Руслан Трифонов, старший преподаватель кафедры Военной академии Беларуси:

"Сначала все выполняется на карандаше, потом на доске и потом непосредственная отработка. Это сложный мыслительный процесс, который перерастает в динамику".

Военные признаются, что заниматься подготовкой, не отвлекаясь от занятий, - задача непростая. Тем более, что многие элементы, которые участникам предстоит выполнять на российских полигонах, не входят в академический курс обучения.