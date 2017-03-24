Белорусские ученые внедряют новые технологии в генетику и фармакологию

24 Марта 2017 19:10

Распечатать орган или даже создать новую жизнь. И это не научная фантастика, а обычные будни ученых Белорусской академии наук, которые внедряют новые технологии в главные направления современной медицины - генетику и фармакологию. Благодаря научным разработкам, жужжащие машины уже могут без помощи человека сделать орган, протез, а в ближайшем будущем - даже операцию. О том, как простая идея становится инновацией, - узнала Юлия Гризунт.

Сотни благодарственных писем, десятки фотографий новорожденных и даже личные встречи с теми, кто появился на свет, благодаря в том числе ее работе. Ирма Моссе заведует лабораторией генетики человека, сотрудники которой за неполные пять лет протестировали уже свыше пяти тысяч женщин, выявляя генетические причины невынашивания беременности... сегодня многие из них уже мамы.

Генетика была и остается одним из самых загадочных и перспективных направлений исследований ученых всего мира. Наша страна - не исключение. Кроме того, особое внимание в Академии наук отводится фармакологии. Лекарства от рака - причем не популярные дженерики, а уникальные разработки - от идеи до конечного продукта. Третье направление - биодобавки. Порой, синтез самых обыкновенных трав может стать залогом хорошего сна, настроения и даже долголетия.

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь НАН Беларуси: "Мы сотрудничаем со многими медицинскими учреждениями. Мы работаем вместе в ряде совместных проектов, программ, для того, чтобы обеспечить наше здравоохранение новыми видами лекарств, новыми видами биологических добавок и новыми технологиями лечения".

А эта разработка наших ученых в буквальном смысле поддерживает жизнь… специальное покрытие, которое наносится на титановые имплантаты. Такие конструкции врачи используют для того, чтобы "срастить" поврежденные кости или позвоночник пациента, а также при челюстно-лицевой хирургии. Чтобы титановый имплантат "прижился" в организме, еще до врачебной операции в лаборатории ученых конструкцию помещают в специальный электролит и воздействуют на него электрическим током. А окисленный титан обладает уже совершенно другими свойствами. Кстати, на одну и ту же конструкцию ученые могут наносить разные покрытия, например, одна половина имплантата способна стимулировать рост костной ткани и срастание с ней, а вторая - никак не воздействовать на мышечную.

Игорь Смягликов, завлабораторией физико-технического института НАН Беларуси: "Мы можем делать цвет покрытий различный - и тогда в комбинации имплантат и крепежное изделие они соответствуют по типа-размерам. И когда хирург проводит операцию, то у него гораздо меньше шансов ошибиться и взять винтик не три, а три с половиной… Это очень важно, допустим, с точки зрения нейрохирургии или челюстно-лицевой".

Недавно на стартовой странице всех новостных порталов появились заголовки - в Беларуси прошла операция с использованием 3D-модели сердца. В нашей Академии наук рядом с искусственной мышцей можно увидеть и бронхи, и сосуды, и протезы. За последние 5 лет белорусские ученые смогли напечатать целый набор человеческих органов, причем каждый из них в точности до самых незаметных частей повторяет строение настоящего.

Сергей Филатов, завлабораторией института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси: "В сложных случаях наблюдения томограммы не всегда позволяет медикам получить достаточную информацию для успешного проведения операции. В сложных случаях они просят изготовить материальную модель с тем, чтобы на ней подготовить операцию, и тогда исход операции становится значительно более предсказуем".

Такая практика существует уже два года. Сейчас ученые института тепло- и массообмена работают над аналогами сосудов из эластичного полимера. Это заказ нашего медицинского университета. На прозрачных "копиях" студенты будут проводить свои первые операции. К слову, в этой лаборатории уже идет речь и о вмешательствах без хирурга.

Аналог такого механического манипулятора может проводить операции и, в принципе, уже используется в некоторых странах мира. Лазерный диод может подсветить нужный орган в самом труднодоступном месте. Вторая часть, непосредственно, производит саму процедуру. К слову, вот эти поддерживающие механизмы были распечатаны как раз на 3D-принтере.

Говоря о самом продукте знаменитой машины - в ближайшее время начнется большая проверка, после которой - при успешном исходе - в этой лаборатории станут печатать органы непосредственно для трансплантации.