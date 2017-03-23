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24 Марта 2017 11:30

Белорусские ученые печатают на 3D-принтере сосуды и органы

Будущее медицины уже сегодня. Белорусские ученые печатают на 3D-принтере сосуды и органы, а двое детей уже ходят с ручными протезами, изготовленными в НАН. В лаборатории уже стоит механизм, аналог которого может делать сложнейшие операции, в это время около компьютера - копия бронхов одного из ученых.

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О будущем белорусских операционных сегодня в "Панораме".

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