24 Марта 2017 11:30

Будущее медицины уже сегодня. Белорусские ученые печатают на 3D-принтере сосуды и органы, а двое детей уже ходят с ручными протезами, изготовленными в НАН. В лаборатории уже стоит механизм, аналог которого может делать сложнейшие операции, в это время около компьютера - копия бронхов одного из ученых.





О будущем белорусских операционных сегодня в "Панораме".



