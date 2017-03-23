Общество
24 Марта 2017 11:30
Белорусские ученые печатают на 3D-принтере сосуды и органы
Будущее медицины уже сегодня. Белорусские ученые печатают на 3D-принтере сосуды и органы, а двое детей уже ходят с ручными протезами, изготовленными в НАН. В лаборатории уже стоит механизм, аналог которого может делать сложнейшие операции, в это время около компьютера - копия бронхов одного из ученых.
О будущем белорусских операционных сегодня в "Панораме".
Другие новости
24.03.2017 10:20 / Общество Марат Марков назначен Председателем правления ЗАО "Второй национальный телеканал"
24.03.2017 08:03 / Общество В выходные почти во всех районах страны ожидаются дожди и мокрый снег
24.03.2017 07:06 / Общество Разрешить проблемные ситуации помогают и прямые телефонные линии
24.03.2017 07:05 / Общество Профсоюзы будут максимально содействовать трудоустройству белорусов
23.03.2017 21:25 / Общество Докторам удалось за два дня предотвратить разрыв аорты у четырех человек
23.03.2017 21:17 / Общество МВД опубликовало видео хулиганства, которое напрямую связано с делом анархистки из Мозыря
23.03.2017 15:24 / Общество Строительство первого транспортного кольца начнется от улицы Карла Либкнехта до Толстого
23.03.2017 15:22 / Общество Столица готовится к проведению Европейских игр - 2019
23.03.2017 15:04 / Общество В Беларуси решительно осуждают теракт в Лондоне
23.03.2017 15:03 / Общество Сложнейшая операция без скальпеля
23.03.2017 15:03 / Общество Доктор Комаровский в проекте "Крупным планом"
23.03.2017 11:00 / Общество Сложнейшая операция при помощи всего двух проколов на теле
23.03.2017 09:12 / Общество Новый фильм проекта "Дело жизни" посвящен создателям лесозаготовительной техники
23.03.2017 07:09 / Общество Горячая телефонная линия по трудоустройству заработала в Минске
23.03.2017 07:06 / Общество Вице-спикер парламента Болеслав Пирштук встретился с работниками речицкого завода
22.03.2017 22:26 / Общество Регулярными покупателями "Е-доставки" в Минске являются около 190 тысяч семей
22.03.2017 21:34 / Общество Перспективы белорусской системы образования
22.03.2017 21:24 / Общество Трудовая акция в Куропатах станет началом проекта сохранения исторической памяти