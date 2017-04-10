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Белорусские ученые готовы работать плотнее с производствами различных отраслей экономики
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10 Апреля 2017 07:17

Белорусские ученые готовы работать плотнее с производствами различных отраслей экономики

Научно-технические программы принимаются на несколько лет вперед. И здесь важно, чтобы и представители реального сектора формировали перспективные заказы для ученых. Об этом говорил первый зампредседателя Национальной академии наук Сергей Чижик накануне в "Главном эфире". Также речь шла о наиболее приоритетных направлениях для научно-исследовательских работ в ближайшие годы.

Современная наука - это и преемственность поколений. Тема актуальна и для белорусской Академии наук. Сегодня треть работников - молодежь. Расширить штат новой смены поможет и решение материальных вопросов, в том числе рост зарплат молодых ученых.

  

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