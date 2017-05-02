Белорусские школы становятся электронными

2 Мая 2017 09:04

На онлайн-режим поэтапно переходят и регионы страны. Пока все бонусы такого обучения бесплатны. Но возможно, что уже в следующем учебном году за допфункции, например, прогноз успеваемости школьника, родителям придется заплатить. Репортаж Дианы Ревяковой.

Вот так в режиме онлайн классный руководитель столичных третьеклашек Елена Базылевич выставляет отметки за урок в электронный журнал. Пару кликов и о 45-минутном результате в учебе сына или дочки знают уже и родители школьников.

У каждого класса электронной школы свой сайт. Круглосуточный доступ к нему через персональный логин и пароль, который есть у самих школьников, их родителей и учителей.

Здесь и рейтинг успеваемости школьников, а также прогнозирование. Все это родителям и учителям покажут специальные графики, которые программа составляет на основании уже полученных школьником оценок.

И еще один электронный бонус - вот такая карта учащегося. Она служит пропуском в школу, библиотеку и проездным билетом в транспорте. В школьной же столовой картой можно рассчитаться за обед.

Постепенно переходит в онлайн и учительская отчетность.

Сегодня электронные школы есть во всех регионах страны, только в столице в режиме онлайн работает каждая 15-ая. И это далеко не предел, уверяют в Министерстве образования. Чтобы школа или гимназия обзавелись электронными бонусами, в первую очередь необходим доступ в Интернет, а к концу 2018 года его получат уже все белорусские школы, причем на высоких скоростях.