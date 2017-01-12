11 Января 2017 18:45

Нарисовать картину маслом за два часа или вылепить чайную пару из глины можно и новичкам! В Минске появляется все более возможностей и мест, чтобы научиться ручному творчеству. Белорусские ремесленники открывают школы и проводят мастер-классы по вязанию, изобразительному искусству, столярному и гончарному мастерству. В роли народного умельца себя попробовала и Александра Драгун.

"Это вообще грязное дело такое!" Но только не для этой мастерицы. Жидкое тесто цвета земли и песка Наталья Нехайчик не отправляет на центрифугу гончарного круга - чашки, тарелки и сервизы она лепит руками. Такой вариант керамического дела пришелся по душе девушке. Говорит, мастерская и одежда остается в чистоте, а авторская посуда более насыщается теплотой рук.

Изысканные керамические формы и гибкий к полету фантазии материал заманили в творческий плен Наталью Нехайчик несколько лет назад. Тогда и архитектурное дело для нее отошло на второй план, а девичья комната преобразовалась в керамическую мастерскую.

Если лепить и красить чайные пары, блюдца, сахарницы в условиях городской квартиры возможно, то на солнечные ванны свои керамические изделия Наталья перевозит в гончарную мастерскую с печкой. И так несколько раз только с одной коллекцией.

Тарелками с космическими и небесными мотивами сервирует стол не для обеда - в качестве образца. В Минске амбициозная команда мечтает создать магазин особенных товаров.

Кроме этого, в столице и Минской области создается больше мест, где можно научиться ручному творчеству. Белорусские ремесленники открывают школы и проводят мастер-классы по гончарному мастерству, вязанию, изобразительному искусству и столярному делу.