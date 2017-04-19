Белорусские профессионалы IT-сферы продолжают покорять Европу

19 Апреля 2017 19:13

И сегодня виртуальный "Мир боевых кораблей" пополнился еще одним флотом - французским. Представлена вся его история: рождение, становление, самоуничтожение. Совместная разработка компании Wargaming и программистов из Санкт-Петербурга уже давно заняла свою нишу у геймеров всего мира - ведь в игре представлены самые сильные державы за всю историю военно-морского флота. Как по крупицам воссоздавали корабли Франции, и почему небольшой город на Лазурном побережье стал знаковым местом в военно-морских сражениях Второй мировой?

Репортаж из Тулона нашего корреспондента Юрия Шевчука. Сейчас в это верится с трудом, но еще в начале 20-го столетия французский флот держал в страхе не только страны Средиземноморья, но и самые мощные военно-морские державы планеты. Перед началом Второй мировой войны у Пятой республики было более сотни кораблей и подводных лодок.

Город Тулон для презентации ветки французских кораблей был выбран абсолютно не случайно. Именно здесь в 17-м веке появился флот Пятой республики. И именно здесь же в 1940 году практически все французские корабли были затоплены, причем даже не фашистской Германией, а союзником в лице Великобритании.

Так уж получилось, что мощный флот оказался в слабых руках. Вооруженные силы Франции капитулировали перед захватчиками, и войска были разоружены. Естественно, такое положение вещей обеспокоило союзников, ведь эскадрой могли завладеть гитлеровцы. В итоге было принято решение, которое повлияло на историю военно-морских сил всего мира.

А поистине черной датой в истории ВМС Франции стало 27 ноября 1942 года. Немецкие захватчики все-таки добрались до сохранившихся кораблей, но завладеть заветным оружием им так и не удалось. Французские моряки лично уничтожили флот, который им удалось уберечь после атаки англичан. В тот день были затоплены сотни судов: линкоры, крейсеры, эсминцы, миноносцы, подводные лодки.

А где это лучше сделать, как не на палубе действующего корабля военно-морских сил Франции. Фрегат "Жан Барт" отлично олицетворяет весь флот Пятой республики. Быстрое и хорошо вооруженное судно до сих пор защищает гражданские корабли от пиратов в Средиземном море. Кстати, именно высокая скорость всегда была отличительной чертой французских кораблей.

Поэтому при разработке новой ветки для World of Warships программисты именно на этом сделали основной акцент.

В зависимости от размера и количества деталей на воссоздание одного корабля у разработчиков уходит от двух до восьми месяцев. Это долгий и кропотливый процесс, но в случае с французской веткой самой сложной оказалась даже не техническая сторона вопроса. Дело в том, что во Франции вся информация о кораблях все еще контролируется военно-морскими силами. Понятно, что добыть такие данные у военных – дело непростое. Но сложные переговоры, долгая исследовательская работа и годовой труд программистов принесли свои плоды. Белорусские IT-шники в тандеме с питерскими коллегами выходят на французский виртуальный рынок.

"В мире боевых кораблей" флот Франции стал уже шестой веткой. СССР, США, Япония, Германия, Великобритания - корабли этих держав под своими знаменами уже несколько лет собирают геймеров со всего мира. Недавно число регистраций World of Warships перевалило за 60 миллионов во всем мире. Узнать больше о морских сражениях первой половины XX века и исследовать французский флот можно на сайте wows.ru. А для зрителей телеканала "Беларусь 1" Wargaming подготовил приятный сюрприз: при первой регистрации в игре каждый получит премиумный корабль "Диана" и 2000000 бонусов, которые можно потратить на изучения флота Пятой республики.