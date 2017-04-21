Белорусские полярники возвращаются на родину

23 Апреля 2017 12:04

В эти минуты в Национальном аэропорту их встречают семьи, коллеги и съемочная группа Агентства теленовостей. Все ли удалось осуществить участникам девятой Белорусской антарктической экспедиции, попытается узнать у путешественников Александр Смирнов. Он на связи со студией (прямое включение).

Белорусские полярники наконец-то вернулись на родину. Спустя почти полгода изнуряющего путешествия. Напомним, старт девятой Белорусской антарктической экспедиции был дан в конце октября, и вот самолетом из Москвы ученые вернулись в Минск.

Встречали их семьи, коллеги и, конечно же, наша съемочная группа. В состав экспедиции вошли шесть человек: это ее бессменный руководитель Алексей Гайдашов, инженер-эколог Юрий Гигиняк, механик Алексей Захватов, электромонтер Петр Пополамов, механик Игорь Змиевский и радиометрист Вадим Свидинский, он сейчас сопровождает наш груз на корабле и вернется в конце мая.

Напомним, перед белорусскими полярниками была поставлена задача реализовывать программу по пяти научным направлениям, включая изучение аэрозольно-газового состава атмосферы, изучение озонового слоя, аспектов геофизики, биологии и микробиологии. Но самое важное - монтаж восьмисекционной платформы и санитарно-гигиенического блока Белорусской антарктической станции. Хочу напомнить, что ее первый модуль был установлен еще во время прошлой экспедиции — это командный и жилой блок.

И вот интересные цифры. Из Минска в Санкт-Петербург было отправлено около 40 тонн экспедиционного груза. Традиционно и груз, и ученые доставляются к берегам Антарктики через ЮАР, через порт Кейптауна, на корабле "Академик Федоров".

Но обо всем подробнее лучше узнать, что называется, от первого лица. С нами в прямом эфире руководитель экспедиции Алексей Гайдашов (видео).

Все данные, которые ученые собрали в Антарктиде, будут проходить более детальное исследование. Итоговыми результатами принято обмениваться в мировом научном сообществе, поскольку они широко признаны и востребованы. Поэтому уверен: все сенсации нас ждут впереди.