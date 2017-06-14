Белорусские полярники смогут зимовать круглый год в Антарктике в 2019-20 годах

15 Июня 2017 07:29

Белорусские полярники смогут перейти к круглогодичным зимовкам в Антарктике уже в 2019-20 годах. Такое заявление было сделано по итогам научной экспедиции на Южный полюс. Она стартовала в октябре и закончилась в начале июня. За сезон участники собрали элементы второго объекта национальной антарктической станции. Установлены основания-платформы под пять секций из восьми. В будущем на них расположат лабороторно-жилые модули. Участники экспедиции проводят исследования атмосферы, ультрафиолетового излучения, а также водной экосистемы.

Сергей Чижик, первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси: "Каждую экспедицию посылаются новые классы приборов, ледарная техника, это оптическая техника для анализа атмосферы. Берутся пробы и воды и льда, грунта, делается анализ, новые данные по фауне и флоре этого континента и обработка предстоит".

Алексей Гайдашов, начальник экспедиции: "Это практическая выгода, экономическая выгода, научная выгода. Потому что, что такое ряды наблюдения разорванные, когда мы 3-4 месяца фактически на континенте работаем, потом уходим, остальное дорога занимает. Круглогодичное пребывание на континенте позволит набирать непрерывные ряды наблюдения по ключевым наукам, что позволит с большей эффективностью применять эти данные в практических сферах деятельности".

Совместно с зарубежными коллегами белорусские полярники провели калибровку белорусского и российского спутников БКА и “Канопус”.