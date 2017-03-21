Белорусские пограничники усилили меры безопасности на государственных рубежах

21 Марта 2017 21:26

Тем временем правоохранители продолжают выяснять все подробности, связанные с попыткой прорыва через белорусско-украинскую границу. Сейчас с задержанными проводятся все необходимые следственные действия. Напомним, в ночь с 19 на 20 марта в пункте пропуска "Александровка" трое неизвестных пытались совершить прорыв через государственную границу. Чтобы остановить нарушителей, пограничникам даже пришлось открыть стрельбу. Двое злоумышленников были задержаны. Еще одному удалось скрыться, его сейчас ищут. Как выяснилось позже, на территорию Беларуси неизвестные пытались провезти целый арсенал оружия.

Более подробно о том, что именно было изъято у нарушителей, изучил Юрий Шевчук. Пробитые шины, отверстия от пуль, разбитые стекла. Сейчас Jeep Grand Cherokee, на которым трое неизвестных пытались совершить прорыв в пункте пропуска Александровка больше похож на автомобиль из горячей точки. Но это и неудивительно, ведь после того, как нарушители снесли железный шлагбаум и на высокой скорости направились в сторону Беларуси, пограничникам ничего не осталось, как открыть стрельбу.

Спустя несколько минут оперативники настигли прорвавшийся автомобиль недалеко от поселка Габрилевка в Наровлянском районе. Но даже после того, как их автомобиль больше не смог продолжить движение из-за пробитых колес, сдаваться злоумышленники были не намерены.

На месте оперативникам удалось задержать двоих человек. Предположительно еще одному из компании удалось скрыться, сейчас его ищут. Личности задержанных устанавливаются. Также правоохранители делают все возможное, чтобы как можно быстрее выйти на след беглеца.

Все это пограничники обнаружили во время обыска внедорожника. Помимо пистолета ТТ и двух заряженных обойм к нему, которые нарушители даже не прятали, в тайниках авто был найден целый арсенал.

Отдельно хотелось бы рассказать про арсенал, найденный в машине задержанных. Пистолет ТТ - любимое оружие киллера. Так уж получилось, что отследить пули, выпущенные из Тульского Токарева практически нереально. Ввиду того, что вплоть до завершения производства в 1952 году было выпущено почти два миллиона единиц пистолета, множество стволов попросту не было внесено в пулегильзотеку.

Что же касается тротила, то он нашел широкое применение из-за простоты и удобства его механической обработки. Из этой взрывчатки легко изготавливать любые заряды. Пластид - одна из самых мощных взрывчаток. Даже небольшой вес этого вещества может привести к весьма печальным последствиям. Вполне естественно, что инцидент на границе подтолкнул белорусских правоохранителей к соответствующим мерам.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: "Усилены меры безопасности, как в самих пунктах пропуска, так и на зеленой границе, а также на территории пограничной зоны. Должностными лицами органов пограничной службы РБ осуществляются контрольные мероприятия по законности пребывания на территории пограничной зоны граждан и транспортных средств".

На данный момент белорусские пограничники совместно с украинскими коллегами продолжают выяснять, приехал ли джип в Беларусь из соседней страны или развернулся, так до нее и не доехав. Дело в том, что буквально полуторами часами раннее до попытки прорыва этот же автомобиль выехал из КПП Александровка в сторону Украины. Однако с учетом особенностей этой приграничной зоны, не факт, что он доехал до нашей южной соседки.

В этом месте так называемая буферная зона между границами почти 15 километров. Поэтому не исключено, что попутчиков и запрещенный груз водитель внедорожника мог подобрать и по дороге.

По факту незаконного перемещения через государственную границу оружия и боеприпасов Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело. Статья довольно редкая для нашей страны, но так уж получилось, что накануне сразу два уголовных дела было возбуждено за контрабанду арсенала. Буквально в нескольких километрах от Александровки, в пункте пропуска Олтуш, провезти более полусотни патронов через границу пытался и 58-летний белорус. Причем запрещенный груз мужчина особо не прятал, а положил лишь в карман задней дверцы и прикрыл дорожным атласом. В обоих случаях за контрабанду оружия и боеприпасов задержанным может грозить от 2 до 10 лет лишения свободы.