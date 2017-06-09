Белорусские нотариусы вскоре смогут выступать посредниками при регистрации бизнеса

11 Июня 2017 09:08

Об этом заявил министр юстиции на международной конференции в Минске. Как отметил Олег Слижевский, человек, который хочет открыть свое дело, может самостоятельно подать документы в регистрационный орган или же предоставить их по Интернету. При этом бумаги нужно удостоверить цифровой подписью. Нововведение позволит нотариусам заверить документы персональной электронной подписью и самостоятельно направить их в Единый государственный регистр. Это позволит не только сэкономить время будущих бизнесменов, но и сделает услугу доступнее.

Международный форум нотариусов собрал в Минске участников из 18 стран. Ключевыми вопросами стали правовое регулирование нотариальной деятельности и профессиональной этики.