Белорусские медики прооперировали острый аппендицит у полуторамесячного ребенка

11 Апреля 2017 21:07

Острый аппендицит у полуторамесячного ребенка. С таким случаем наши хирурги столкнулись впервые. Сложность еще и в том, что поставить точный диагноз в таком возрасте непросто.

Операция прошла без скальпеля. С пациентом познакомилась Влада Карницкая.

Эта девушка попросила не показывать ее и лицо ребенка. После пережитого молодая мама суеверна. Пару месяцев назад ее семью разбудил сильный плач их малыша, что только ни делали родители, мальчик не успокаивался.

Тогда родители экстренно вызвали бригаду скорой помощи

Машина скорой помощи привезла ребенка в центр детской хирургии в тяжелом состоянии. Осмотр, УЗИ, диагностика - уже после, через два часа, малыш оказался в операционном блоке. А сама операция длилась и вовсе менее 60 минут.

Только на операционном столе врачи поняли, кроме воспаления в брюшной полости, у малыша острый аппендицит.

Алескандр Свирский (именно этот хирург оперировал малыша) признается, такой диагноз для бригады стал неожиданностью. С аппендицитом медики, конечно, сталкиваются ежедневно, но в возрасте до одного года за последние полвека всего 12 пациентов. Малыш, которому только полтора месяца и вовсе в практике белорусских медиков первый. Более того, во всем мире таких случаев один на миллион. Пока нет в мировой литературе и описанных случаев, когда такую операцию делали лапароскопически.

Меньше чем через две недели малыша отпустили домой. Сейчас в центр хирургии его привозят лишь на обследование. По словам мамы, ребенок чувствует себя хорошо.