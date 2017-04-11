Белорусские медики прооперировали острый аппендицит полуторамесячному ребенку

Таких эпизодов за последние полвека в отечественной хирургии было максимум 12. Аппендицит - редкость у детей до года. В этом случае делали лапароскопию. Сложность еще и в том, чтобы поставить точный диагноз. В таком возрасте это крайне сложно.

Александр Свирский, заведующий отделом РНПЦ детской хирургии: "Никаких долгих сроков наблюдения нам не понадобилось. Мы установили диагноз и подготовили ребенка за полтора-два часа. Подготовили его к операции, потому что он был в достаточно тяжелом состоянии, поэтому подготовка проходила в отделении интенсивной терапии и реанимации. Он оперирован не просто, а через три маленьких, небольших прокольчика, через которые нам удалось обнаружить причину перитонита, т.е. воспаления всей брюшной полости, убрать гной из брюшной полости, удалить червеобразный отросток".

Меньше чем через две недели малыша отпустили домой. Сейчас в центр хирургии его привозят лишь на обследование. По словам мамы, ребенок чувствует себя хорошо.