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Белорусские католики готовятся отметить главный праздник - Рождество
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24 Декабря 2016 21:01

Белорусские католики готовятся отметить главный праздник - Рождество

Совсем скоро начнутся  праздничные богослужения во всех западнохристианских храмах мира. По традиции   главные и особенно символичные  проходят в Вифлееме и Риме. Более миллиарда с четвертью католиков из разных стран мира ждут послания Папы Римского Франциска. Кстати, белорусы в прямом эфире смогут услышать обращение понтифика ближе к полуночи. Белтелерадиокомпания будет вести трансляцию из Ватикана. Сразу после "Панорамы" телеканал "Беларусь 1" в прямом эфире покажет главную рождественская службу Беларуси. Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич проведет  святую литургию, местом которой в этом году избран небольшой городок  Раков Воложинского района. Там работает наша съемочная  группа. На прямой связи со студией наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).

 

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