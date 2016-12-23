Белорусские католики готовятся отметить главный праздник - Рождество

24 Декабря 2016 21:01

Совсем скоро начнутся праздничные богослужения во всех западнохристианских храмах мира. По традиции главные и особенно символичные проходят в Вифлееме и Риме. Более миллиарда с четвертью католиков из разных стран мира ждут послания Папы Римского Франциска. Кстати, белорусы в прямом эфире смогут услышать обращение понтифика ближе к полуночи. Белтелерадиокомпания будет вести трансляцию из Ватикана. Сразу после "Панорамы" телеканал "Беларусь 1" в прямом эфире покажет главную рождественская службу Беларуси. Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич проведет святую литургию, местом которой в этом году избран небольшой городок Раков Воложинского района. Там работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией наш корреспондент Наталья Бордиловская (прямое включение).