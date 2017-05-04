Белорусские караванеры предлагают более активно развивать сеть кемпингов в нашей стране

3 Мая 2017 21:08

По словам председателя Союза кемпингов Беларуси Владимира Рудого, этот вид активного отдыха может стать не только перспективным бизнесом, но и привлечь большое число туристов в нашу страну. К слову, сегодня на территории республики насчитывается порядка 40 кемпингов, хотя еще в 2013 их было всего 13. В этом году планируют открыть еще не менее 5 кемпингов, которые оборудуют по всем европейским стандартам.

Отметим, на этих выходных в Минск слетелись более 1200 караванеров из 15 стран. На протяжении трех дней кемперы знакомили всех желающих с отдыхом в домах на колесах. После этого путешественники отправились в разные уголки нашей страны.

По данным Европейской ассоциации караванинга, в прошлом году количество туристов в кемпингах превысило количество отдыхающих в гостиницах. В нашей стране сегодня насчитывается около трех тысяч автодомов на колесах.