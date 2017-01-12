Белорусские дети, которые попали в ДТП в Псковской области, прибыли в Минск

11 Января 2017 21:33

Об этом Агентству теленовостей сегодня сообщили в компании "Алмаз-Тур". Автобус прибыл за детьми еще накануне, но из-за погодных условий было принято решение провести еще одну ночь в Печерском монастыре, куда дети направлялись на экскурсию.

Как сообщалось, авария произошла 9 января в 22:10 на 251 километре трассы Санкт-Петербург - Невель. Водитель большегрузного автомобиля с белорусскими номерами совершил столкновение с автобусом, который двигался в попутном направлении. В автобусе находились 54 гражданина Беларуси, в том числе 41 ребенок от 6 до 13 лет. В результате столкновения 10 детей получили легкие ушибы. Госпитализация не потребовалась, медпомощь была оказана на месте.