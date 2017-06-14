Белорусские автоправа могут уравнять с водительским удостоверением россиян

Общество
14 Июня 2017 15:05
Белорусские автоправа могут уравнять с водительским удостоверением россиянБелорусские автоправа могут уравнять с водительским удостоверением россиян на территории Федерации. С таким обращением выступила Госдума России к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Депутаты проголосовали единогласно. В Госдуме также обсудили тот факт, что сейчас в Беларуси российские граждане могут работать со своими водительскими правами, в то время как вступивший в силу закон 1 июня 2017 года, запрещающий работать профессиональным водителям - иностранцам на территории России с национальными правами, не сделал такого исключения для граждан Беларуси.
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