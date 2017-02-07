Белорусские аналоги существенно снижают стоимость зарубежных медикаментов на нашем рынке

7 Февраля 2017 18:00

На стоимость лекарств влияют разные факторы - от стоимости сырья и рабочей силы до затрат на лабораторные исследования, производство и экологию. Плюс поставщики лекарств закладывают в цену нескромные гонорары. Однако выпуск белорусских аналогов является козырем в переговорах о стоимости лекарства и может существенно снизить цену импортных препаратов.

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