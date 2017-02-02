Белорусская железная дорога присоединяется к международным билетным операторам

2 Февраля 2017 15:25

Купить билет на поезд станет проще. Белорусская железная дорога увеличивает сеть продажи билетов через интернет и присоединяется к международным билетным операторам. Оплатить можно онлайн с помощью банковской карточки. При необходимости вернуть электронный билет можно также через интернет. В скором времени приобрести билет можно будет и с помощью мобильного телефона. К тому же планируют создать пункты продажи билетов в общественных местах.