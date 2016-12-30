Белорусская столица в предчувствии Нового года

29 Декабря 2016 18:45

Считанные дни остаются до встречи 2017. Кто еще не определился, где и как проводить праздник, идеи предложит город.

После боя курантов в каждом районе города, а это почти 30 площадок на открытом воздухе, в унисон зазвучит музыка. На территории у Дворца спорта вокальные коллективы, танцевальные группы и аниматоры будут встречать гостей в 11 вечера. Новогодняя афиша Минска в материале Александры Драгун.

Самая большая сцена города почти готова к новогоднему празднику. Буквально через два дня ореол импровизированного амфитеатра засияет разноцветными огнями. Световое оформление будет дополнять музыкальные и танцевальные номера в новогоднюю ночь вплоть до 4-х утра.

Главной площадкой для народных гуляний под открытым небом станет набережная Свислочи. За час до боя курантов у Дворца спорта гостей начнут развлекать музыкальные группы, аниматоры и танцевальные коллективы. А в 01:30 на небо столицы разольется живописный фонтан разноцветного света. Продлится салют 12 минут.

У Дворца спорта и на Октябрьской площади развернется большой новогодний стол - ярмарка с блюдами национальной кухни, горячим шоколадом и чаем. К новогодней ночи деревянных теремков с богатыми прилавками станет больше.

А вся территория исторической части Минска наполнится волшебной атмосферой. Театрализованная, музыкальная и интерактивная программы запланированы как на открытом воздухе в Верхнем городе, так и в концертном зале.

В новогоднюю ночь почти 30 площадок для празднования будут ждать гостей в каждом районе города. Насыщенная программа с музыкальными и театрализованными номерами, ярмарки и хороводы вокруг елки. Кроме того, здесь, у Ледового дворца, в унисон с главным салютом Минска в 01:30 также засияет фейерверк нового, 2017 года.

Кстати, в самом большом районе города - Фрунзенским - сразу на двух площадках засверкает фейерверк. Еще один локальный салют запланирован у "Чижовка-Арены". Сказочности, пожалуй, самой волшебной ночи добавит иллюминация. Среди новинок этого сезона - гигантский 11-метровый футбольный мяч размером с четырехэтажное здание.