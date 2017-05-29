Белорусская столица как центр делового туризма - в одном издании

31 Мая 2017 15:20

Новый каталог презентован в Белгосуниверситете. На русском и английском языках рассказывается о туристических возможностях Минска и Беларуси в целом, отелях, туристических объектах и конференц-площадках для деловых путешествий. Акцент на международные конференции, выставки, PR-события, которые может принимать Минск.

По мнению экспертов, развитию делового туризма должен поспособствовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств. За время действия новых правил в Беларусь без визы приехали более 20 000 туристов.