Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Белорусская неделя моды удивила зрителей коллекцией Fashion AIDS Line
Общество
RSS
Белорусская неделя моды удивила зрителей коллекцией Fashion AIDS Line
Скачать Поделиться

15 Мая 2017 08:04

Белорусская неделя моды удивила зрителей коллекцией Fashion AIDS Line

Модный показ во имя здоровья. Белорусская неделя моды накануне удивила зрителей коллекцией Fashion AIDS Line. А именно 22 дизайнера, вдохновленные символом ЮНЭЙДС (красной лентой с белорусским орнаментом) создали наряды, чтобы еще раз обратить внимание на проблему борьбы с ВИЧ/СПИДом. В этом году такой показ конкурсный. Лучший дизайнер получит право представлять свою коллекцию на международной конференции по ВИЧ в Москве в следующем году и участвовать в мастер-классе от одного из законодателей моды, таких, как Виктория Бекхэм и Кеннет Коул.

Показ во имя здоровья проходит в столице во второй раз. Кроме просмотра дефиле в выставочном комплексе БелЭкспо, все участники (по желанию) смогли пройти экспресс-тест на ВИЧ.

  

Другие новости

Прогноз погода на 16 мая Прагноз надвор'я на 16 мая 15.05.2017 15:30 / Общество Прогноз погода на 16 мая
Свадьба в стиле панк-рока Вяселле ў стылі панк-рока 15.05.2017 12:18 / Общество Свадьба в стиле панк-рока
Лудчицкая высота Лудчыцкая вышыня 14.05.2017 21:18 / Общество Лудчицкая высота

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =