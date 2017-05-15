Белорусская неделя моды удивила зрителей коллекцией Fashion AIDS Line

15 Мая 2017 08:04

Модный показ во имя здоровья. Белорусская неделя моды накануне удивила зрителей коллекцией Fashion AIDS Line. А именно 22 дизайнера, вдохновленные символом ЮНЭЙДС (красной лентой с белорусским орнаментом) создали наряды, чтобы еще раз обратить внимание на проблему борьбы с ВИЧ/СПИДом. В этом году такой показ конкурсный. Лучший дизайнер получит право представлять свою коллекцию на международной конференции по ВИЧ в Москве в следующем году и участвовать в мастер-классе от одного из законодателей моды, таких, как Виктория Бекхэм и Кеннет Коул.

Показ во имя здоровья проходит в столице во второй раз. Кроме просмотра дефиле в выставочном комплексе БелЭкспо, все участники (по желанию) смогли пройти экспресс-тест на ВИЧ.