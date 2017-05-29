Белорусская молодежь сегодня присоединилась к Всемирному дню без табака

31 Мая 2017 15:23

Студенты университета информатики и радиоэлектроники за участие в спортивных флешмобах и составление ЗD-пазлов получали витаминные призы - яблоки. Во время консультаций медиков можно было проверить давление, рост и подкорректировать режим питания.

В нашей стране разрабатывается проект нового антитабачного декрета. Задача в первую очередь - ограничить электронные сигареты, а также создать больше мест, свободных от курения.

Предложения на правовом портале Беларуси можно оставить до 12 июня.