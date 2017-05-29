Главная>>Общество>>Белорусская молодежь сегодня присоединилась к Всемирному дню без табака
Общество
RSS
Белорусская молодежь сегодня присоединилась к Всемирному дню без табака
Скачать Поделиться

31 Мая 2017 15:23

Белорусская молодежь сегодня присоединилась к Всемирному дню без табака

Студенты университета информатики и радиоэлектроники за участие в спортивных флешмобах и составление ЗD-пазлов получали витаминные призы - яблоки. Во время консультаций медиков можно было проверить давление, рост и подкорректировать режим питания.

В нашей стране разрабатывается проект нового антитабачного декрета. Задача в первую очередь - ограничить электронные сигареты, а также создать больше мест, свободных от курения.

Предложения на правовом портале Беларуси можно оставить до 12 июня.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 1 июня Прагноз надвор'я на 1 чэрвеня 31.05.2017 15:37 / Общество Прогноз погоды на 1 июня
Прогноз погоды на 31 мая Прагноз надвор'я на 31 мая 30.05.2017 15:20 / Общество Прогноз погоды на 31 мая

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =