Белорусская милиция 100-летний юбилей отметила торжественным шествием

4 Марта 2017 21:01

Этот день в истории Беларуси особенный. Значимая дата для тех, кто выбрал для себя одну из самых героических профессий. Сегодня исполнилось 100 лет со дня образования милиции. В честь векового юбилея праздничные мероприятия прошли во всех областных городах. Самое масштабное развернулось в центре столицы. Здесь, на Октябрьской площади, прошел торжественный марш подразделений МВД. Особую значимость событию придало и участие в нем Главы государства. На мероприятии присутствовали и представители иностранных делегаций. Кстати, гости нашей страны особенно обращают внимание на спокойную обстановку в Беларуси, которая в непростое время уже стала в буквальном смысле нашей визитной карточкой. Свидетелями масштабного шествия стали и телезрители. Телеканал "Беларусь 1" вел прямую трансляцию с Октябрьской площади. Ну, а самые яркие моменты праздничного дня в своем обзоре подготовил Алексей Адашкин.

Вековой юбилей – событие редкое и важное. Отметить круглую дату белорусские правоохранители решили строго, но с размахом. На Октябрьской площади непривычно многолюдно для субботнего утра. Здесь в строю представители всех подразделений милиции. Все по уставу. Министр МВД сначала принимает рапорт и только после поздравляет.

Из стихийного народного ополчения милиция выросла в мощную и надежную опору государства. Сегодня она выполняет самые серьезные задачи. Среди них не только охрана порядка, но и обеспечение национальной безопасности. За сто лет МВД стало силой, с которой считаются, уважают и которой доверяют самое ценное.

Сегодня праздник тех, кто выбрал для себя одну из самых героических профессий, – защищать общество от преступности. Именно милиция обеспечивает стабильность и порядок в государстве. Беларусь сегодня наряду с Сингапуром, Австрией и Японией входит в первую десятку государств по уровню безопасности жизни. И правоохранители поставили себе задачу продолжать и во втором столетии шагать в ногу со временем.

Александр Кобрусев, заместитель Министра внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению: "Общество развивается, двигается вперед, и требования будут возрастать. В будущем, наверное, появится новая форма, новые знания, будет необходимо знание иностранных языков. Те неизменные требования, которые были, они и будут: порядочность, честность, желание служить своему народу".

В торжественном марше сегодня участвовали более 1 200 человек и почти полсотни единиц техники. Парадным строем перед многочисленными зрителями прошли 17 пеших расчетов. Каждый из них - отдельное подразделение МВД. Здесь и учащиеся специализированного лицея МВД, и бойцы ОМОНа, и сотрудники Госавтоинспекции и даже парадный расчет сотрудников-женщин Академии МВД. Во главе группы представительниц прекрасного пола – подполковник Елена Абрамович.

Она со школы профессионально занималась самбо. Закончила милицейскую академию и осталась здесь преподавать. Елена Абрамович уже 15 лет учит будущих правоохранителей, как повалить на лопатки любого преступника даже если тот с оружием.

Елена Абрамович, старший преподаватель кафедры профессионально- прикладной физической подготовки милиции Академии МВД Беларуси:

"Каждый сотрудник внутренних дел должен уметь защитить не только себя, но и окружающих граждан, суметь предотвратить правонарушения и задержать правонарушителя. Мы изначально начинали тренироваться отдельно от ребят, и, конечно же, какая-то неуверенность присутствовала, но уже на первых совместных тренировках, когда девочки увидели, что у них получается не хуже, чем у ребят, у них появилось такое воодушевление".

Чтобы так празднично маршировать, понадобились многие часы тренировок. Милиционеры подсчитали, что за время подготовки некоторые из них прошли по три сотни километров. Кстати, скорость колонны четко фиксирована – 120 шагов в минуту.

С развитием милиции в лучшую сторону меняется и криминогенная обстановка. Последовательно уменьшается количество преступлений и их жертв. А по работе следователей Беларусь в лидерах в нашем регионе. В 2016 году по линии уголовного розыска раскрыто почти 90% тяжких и особо тяжких преступлений. Как результат – растет доверие к правоохранителям.

Самая благодарная оценка их труда - это когда милицию вообще не замечают. То есть, чем меньше у граждан поводов для обращения к людям в форме, тем лучше. Сегодня – тот редкий случай, когда стражи порядка постарались, чтобы привлечь к себе максимальное внимание. Сразу после торжественного марша представителей всех подразделений МВД на проспект Независимости выехала внушительная колонна специальной техники.

Техническое оснащение белорусских органов правопорядка на хорошем уровне. За последние годы МВД получило десятки новых образцов вооружения. Сегодня зрителям торжественного шествия показали лишь часть того автопарка, который помогает милиции обеспечивать безопасность. Во главе колонны ехала ретротехника, которая уже вошла в столетнюю историю ведомства. В основном же составе и маневренные внедорожники, и бронетранспортеры, и автомобили, которые в обычное время вряд ли встретишь на улицах белорусских городов.

Чтобы поздравить белорусских правоохранителей с солидным юбилеем, в Минск прибыли около двадцати делегаций из-за рубежа. Среди них – представители Китая, России, Вьетнама, Сербии, Польши и Объединенных Арабских Эмиратов. Шествие на центральной площади Минска привлекло внимание и тех иностранцев, которые приехали в Беларусь просто отдохнуть или провести деловые переговоры.

Адум Миоба, житель Камеруна:

"Я под впечатлением. Праздничный марш прошел очень хорошо. Заметно, что милиция у вас отлично работает. Когда я вернусь домой в Камерун, расскажу всем своим родственникам и друзьям, что Беларусь – прекрасная страна".

Некоторые сотрудники органов безопасности сегодня получили и повышение. Президент подписал указы о присвоении десяти воинских и специальных званий. Их служба не прекращается и в праздники. Как признаются сами правоохранители, всем будет лучше, чтобы жизнь не давала людям случаев для тревог, а милиции – поводов для подвигов.