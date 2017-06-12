Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Украину

12 Июня 2017 21:05

Почти 60 тонн товаров первой необходимости уже отгрузили на базе Красного Креста под Киевом. Это промежуточный пункт следования. Далее специалисты международной организации сформируют новые колонны, которые и доставят комплекты людям, живущие в зоне конфликта. Как сегодня заявил глава представительства Красного Креста в Украине Алан Эшлиман, это планируется сделать в течение месяца. Куда именно направится гуманитарка, по какому принципу она формировалась? Вояж из Минска в Киев совершила и наша съемочная группа.

Репортаж Александра Смирнова. На часах 6 утра, но оживление в пункте пропуска "Новая Гута" нешуточное. Колонна грузовиков с гуманитарной помощью - объект номер один. Границу проходит по спецпропуску. Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол лично занимается всеми процедурами.

Решение о предоставлении гуманитарной помощи Украине было принято на встрече глав государств в Гомельской области. Этот разговор между Александром Лукашенко и Петром Порошенко состоялся 26 апреля на мероприятии, посвященном 31-й годовщине чернобыльской трагедии. Что такое общая беда - оба президента знают не понаслышке.

Доставка груза по традиции легла на крепкие плечи сотрудников МЧС. Для них эта задача хорошо знакома, при этом впервые автомобильный марш осуществляется на столь недалекое расстояние - 600 километров. Белорусские спасатели за 18 лет провели порядка 40 гуманитарных операций, в Украину - впервые.

Состав гуманитарной помощи формировался исходя из рекомендаций Красного Креста. Именно на его базу прибыла для разгрузки белорусская колонна. В конечном итоге специалисты именно этой международной организации доставят груз до конечной цели. Красный Крест имеет эксклюзивное право пересекать линию разграничения. А как запланировано, именно туда отправится 2/3 груза.

Доставка гуманитарной помощи - большое событие для Украины. Это не просто жест доброй воли, но и важное политическое событие. По случаю визита белорусской делегации стороны дают большую пресс-конференцию, а событие освещают по всем информационным ресурсам. Украинцы откровенно признают: ситуация на юго-востоке страны стабильно тяжелая и гуманитарный груз очень актуален.

Все товары произведены с соблюдением самых высоких стандартов качества. Перед отправкой прошли соответствующие проверки. Сейчас они пополняют так называемые гуманитарные комплекты. В них входят продукты питания, моющие и гигиенические средства. Таких посылок будет собрано 4 тысячи штук. Они отправятся в Донецк, Луганск, Славянск и Северодонецк.

Уже к вечеру разгрузка заканчивается. Здесь, недалеко от Киева, на базе Красного Креста товары первой необходимости с пометкой "сделано в Беларуси" получают новый статус. Это помощь, которую от лица всего белорусского народа получили жители Украины. Этого наверняка никто не забудет, ведь даже самая небольшая помощь, но сделанная от чистого сердца, ценнее тысячи слов.