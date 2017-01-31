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31 Января 2017 10:45

Белорусская государственная академия связи торжественно открыла военную кафедру

Срок обучения связистов на кафедре - 1,5 года. А с сентября здесь планируют начать подготовку офицеров запаса.

Белорусская государственная академия связи торжественно открыла военную кафедру

Белорусская государственная академия связи торжественно открыла военную кафедру

 

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