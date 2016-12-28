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Белорусская фауна стала богаче на 4 вида птиц
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28 Декабря 2016 18:48

Белорусская фауна стала богаче на 4 вида птиц

Пеночка-зарничка, кудрявый пеликан, средиземноморская и чайка бургомистр - в официальном птичьем списке нашей страны. Они попали в орнитологический бинокль впервые за всю историю наблюдений, причем два случая птичьих открытий сделали в Минске и пригороде.

Возможно, со временем птицы освоятся и будут гнездиться и на нашей территории. Теперь в  орнитологическом списке Беларуси 329 видов птиц.

 

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