Белорусов среди погибших и пострадавших в Манчестере нет

23 Мая 2017 15:01

Об этом сообщили в посольстве нашей страны в Великобритании. Вчерашний теракт стал крупнейшим в Королевстве за последние 12 лет. Сообщается, что арестован 23-летний подозреваемый в организации взрыва на концерте певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, около 60 - пострадали. На стадионе находились в основном дети и подростки. Многие из них считаются пропавшими без вести. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования королеве Великобритании, родным и близким погибших и пострадавших. Обстановка в стране остается крайне напряженной. Утром был эвакуирован вокзал Виктория в Лондоне. А буквально час назад из-за похожего на взрыв хлопка эвакуировали торговый центр в Манчестере. Меры безопасности повышены. Минутой молчания почтила память погибших в Манчестере канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в Берлине, сегодня огни погасит Эйфелева башня. Память жертв теракта почтут и участники Каннского кинофестиваля.

Первые сообщения о громком хлопке на стадионе стали поступать в экстренные службы около 22:35 по местному времени. В этот момент на стадионе проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Послушать исполнительницу пришли почти 20 тысяч человек. Шоу уже подходило к концу, как вдруг прогремел мощный взрыв. Сначала никто даже не понял, что произошло. Очевидцы говорят, что слышали то ли хлопок, то ли выстрелы. Взрыв прогремел возле главного выхода в фойе стадиона. Именно здесь должна была пройти основная масса зрителей, поскольку он напрямую выводит к крупному пересадочному железнодорожному узлу. Чтобы избежать паники, людей стали успокаивать, однако сотни человек не совладали с эмоциями и с криком бросились к выходу. Сама 23-летняя певица не пострадала, но призналась, что шокирована произошедшим. Вот как описывают случившееся очевидцы.

Около стадиона десятки полицейских автомобилей и карет скорой помощи. Близлежащий вокзал был эвакуирован. Движение всех поездов на ветке вблизи арены прекращено. Улицы в районе заблокированы. Местные жители предлагают приют тем, кто не смог уехать из Манчестера. Международная общественность и пользователи соцсетей шокированы трагедией.

Как сообщил журналистам глава манчестерской полиции Ян Хопкинс, взрыв на концерте осуществил один человек, который пронес взрывное устройство с собой в рюкзаке. В расследовании задействовано более 400 офицеров, следователи сотрудничают с антитеррористическим подразделением полиции и спецслужбами Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назвала произошедшее "ужасающим террористическим актом". После взрыва в Манчестере все британские партии приостановили свои предвыборные кампании. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году. Тогда жертвами взрыва стали более 50 человек.