26 Января 2017 19:17
Белорусам для уплаты сбора на финансирование госрасходов отправлено 440 тысяч извещений
Данные о плательщиках конфиденциальны и не подлежат разглашению. Альтернативных способов погасить затраты государства не предусмотрено, равно как и рассрочки платежа. При этом в ходе онлайн-конференции в Белтелерадиокомпании представитель Министерства по налогам и сборам отметил, что в случае, если жизненные обстоятельства плательщика будут признаны местными органами власти тяжелыми, то оплачивать сбор ему не придется. В иных случаях будут приняты соответствующие меры.
Андрей Ковалевский, начальник управления Главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси: "В случае неуплаты сбора в установленный срок, а в этом году это 20 февраля 2017 года, налоговые органы составят протокол административного правонарушения и отправят в суд. Суд имеет право наложить штраф от 2 до 4 базовых величин либо применить меру такого наказания, как административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно-полезных работ. В случае, если будет применена мера с выполнением общественно-полезных работ, то данный гражданин будет впоследствии освобожден от уплаты сбора".